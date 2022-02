Anziano aggredito su bus. Kyma mobilità si complimenta con i Carabinieri che hanno individuato aggressore (Di martedì 8 febbraio 2022) Kyma mobilità Amat plaude all’operato dei militari del NOR – Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Taranto, che oggi hanno deferito in stato di libertà, alla Procura dei Minori di Taranto, il diciassettenne presunto protagonista di un increscioso episodio avvenuto, il 17 gennaio scorso, a bordo di un autobus della Linea 3 in via Oberdan.Il giovane avrebbe aggredito per futili motivi un Anziano passeggero, 88 anni, percuotendolo a bordo del nostro mezzo; nell’occasione l’autista era stato costretto a fermare l’autobus aprendo le porte per consentire agli passeggeri di scendere, cosa che aveva consentito al giovane di allontanarsi prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine. In seguito era intervenuta anche un’ambulanza del 118 i cui sanitari avevano prestato le prime cure al ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 8 febbraio 2022)Amat plaude all’operato dei militari del NOR – Sezione Radiomobile della Compagniadi Taranto, che oggideferito in stato di libertà, alla Procura dei Minori di Taranto, il diciassettenne presunto protagonista di un increscioso episodio avvenuto, il 17 gennaio scorso, a bordo di un autobus della Linea 3 in via Oberdan.Il giovane avrebbeper futili motivi unpasseggero, 88 anni, percuotendolo a bordo del nostro mezzo; nell’occasione l’autista era stato costretto a fermare l’autobus aprendo le porte per consentire agli passeggeri di scendere, cosa che aveva consentito al giovane di allontanarsi prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine. In seguito era intervenuta anche un’ambulanza del 118 i cui sanitari avevano prestato le prime cure al ...

Advertising

TarantiniTime : Anziano aggredito su bus. Kyma mobilità si complimenta con i Carabinieri che hanno individuato aggressore… - NoiNotizie : #Taranto: anziano aggredito in pullman, denunciato minorenne - AmoBergamo : #Bergamo Anziano aggredito alla Celadina per il cellulare: identificato e denunciato l'aggressore - Giorno_Bergamo : Anziano aggredito, preso il rapinatore - infoitinterno : Anziano aggredito alla Celadina per il cellulare: identificato e denunciato l'aggressore -