Claudio Gioè e il demone della gelosia in Màkari 2

Advertising

trash_italiano : Ordine d’uscita 1ª serata #Sanremo2022 Achille Lauro Yuman Noemi Gianni Morandi LRDL Michele Bravi Massimo Ranier… - IlContiAndrea : Sul palco questa sera si avvicenderanno Fiorello, i vincitori dello scorso anno e di Eurovision Maneskin, i Meduza,… - blogsicilia : Stasera, lunedì 7 febbraio, alle 21.25 su #Rai1 ci sarà la prima puntata della seconda stagione di #Makari. Le anti… - statodelsud : Makari 2, il cast della serie tv con Claudio Gioè - Pino__Merola : Makari 2, il cast della serie tv con Claudio Gioè -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Gioè

VEDI ANCHE L'amica geniale: arriva la terza attesissima stagione VEDI ANCHE Makari: la nuova fiction conambientata in SiciliaCast e personaggi di Màkari 2 sono pronti a tenerci compagnia in queste prime serate senza il Festival di Sanremo 2022 a partire proprio da oggi, 7 febbraio. La fiction contornerà in onda per ben tre puntate e tre diverse storie di cui occuparsi portando sullo schermo il goffo Saverio Lamanna e il suo fidato Piccionello in attesa di riabbracciare la sua ...