Napoli | 13enne armato di pistola a salve | denunciato

(Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Unè statoa Volla () dai Carabinieri per porto e detenzione abusivi di un’arma. Il giovane è stato controllato in via Famiglietti dai militari della stazione di Volla: in vita, agganciata ad una cintura, portava la replica di una Bruni calibro 9, senza tappo rosso e con una cartuccia già in canna. Laè stata sequestrata e il minore riaffidato ai genitori. L'articolo proviene da Italia Sera.

I carabinieri della stazione di Volla hanno denunciato per porto e detenzione abusivi di arma un 13enne del posto. Il giovane è stato controllato in Via Famiglietti e in vita, agganciata ad una cintura, portava la replica di una Bruni cal. 9, senza tappo rosso e con una cartuccia già in canna. La pistola è stata sequestrata e il minore riaffidato ai genitori.