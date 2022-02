Elisabetta II da 70 anni Regina d’Inghilterra: il Giubileo di Platino della sovrana più longeva del Regno Unito (Di domenica 6 febbraio 2022) “Io dichiaro a voi tutti che la mia intera vita, sia essa lunga o breve, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della nostra grande famiglia imperiale alla quale tutti apparteniamo”. Così una giovane principessa Elisabetta, di appena 21 anni, faceva il suo giuramento di fedeltà al Paese che di lì a 5 anni si sarebbe apprestata a servire. Una dichiarazione d’amore non solo al Regno Unito da poco uscito dalla Seconda Guerra Mondiale, ma anche alla Corona stessa e al ruolo quasi sacro che essa tutt’oggi rappresenta. La Regina Elisabetta diventava formalmente Regina il 6 febbraio 1952 e il 6 febbraio 2022 raggiunge il traguardo dei 70 anni di Regno. Il Giubileo di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 6 febbraio 2022) “Io dichiaro a voi tutti che la mia intera vita, sia essa lunga o breve, sarà dedicata al vostro servizio e al servizionostra grande famiglia imperiale alla quale tutti apparteniamo”. Così una giovane principessa, di appena 21, faceva il suo giuramento di fedeltà al Paese che di lì a 5si sarebbe apprestata a servire. Una dichiarazione d’amore non solo alda poco uscito dalla Seconda Guerra Mondiale, ma anche alla Corona stessa e al ruolo quasi sacro che essa tutt’oggi rappresenta. Ladiventava formalmenteil 6 febbraio 1952 e il 6 febbraio 2022 raggiunge il traguardo dei 70di. Ildi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Regina Elisabetta ricompare in pubblico dopo mesi. Partecipa a un ricevimento a Sandringham alla vigilia del giu… - Tg3web : Settant'anni da regina. Domani Elisabetta II raggiungerà un obiettivo storico, prima monarca britannica a festeggi… - Agenzia_Ansa : Sono 70 anni di regno di Elisabetta, mai nessuno come lei. Il 6 febbraio 1952 era in Kenya quando morì il padre, ri… - GiovanniMario12 : RT @Tg3web: Settant'anni da regina. Domani Elisabetta II raggiungerà un obiettivo storico, prima monarca britannica a festeggiare i 70 ann… - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 70 anni di regno di Elisabetta, mai nessuno come lei. Il 6 febbraio 1952 era in Kenya quando morì il padre, ricorder… -