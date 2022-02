Sanremo 2022, malore in camerino per Mahmood: come sta ora il cantante (Di sabato 5 febbraio 2022) Lieve malore per Mahmood, che a pochi minuti dall'esibizione con Blanco non si è sentito bene: si è reso necessario l'intervento dei sanitari. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Lieveper, che a pochi minuti dall'esibizione con Blanco non si è sentito bene: si è reso necessario l'intervento dei sanitari. su Donne Magazine.

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SkyTG24 : #Sanremo2022, Rkomi: 'Difficile far bene in quattro minuti' - Damiano54244011 : RT @SanremoRai: ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? -