Sanremo 2022, Amadeus: "Jovanotti è venuto per amicizia verso Morandi, non ha percepito un centesimo e io l'ho saputo 24 ore fa. Nessun Big ha avuto obiezioni" (Di sabato 5 febbraio 2022) Ieri sera è stato il trionfo di Gianni Morandi che con il suo medley e soprattutto con l'arrivo a sorpresa del suo amico – nonché autore del brano in gara ("Apri tutte le porte" ) – Jovanotti ha sparigliato le carte, vincendo la serata della cover del Festival di Sanremo. Questa accoppiata vincente ha permesso al cantante di Monghidoro di scavalcare Elisa, ponendosi al secondo posto della classifica generale, arrivando dietro i favoriti Mahmood e Blanco con "Brividi". Secondo alcuni rumor ci sarebbe stato un malumore tra discografici e addetti ai lavori perché la gara non sarebbe stata definita equa, rispetto agli altri 24 Big in gara. Amadeus al quesito ha così risposto in conferenza stampa, smentendo di fatto tutto: "Chiunque Big in gara è libero di portare sul palco le cover che vuole, l'artista ha libertà di scelta ...

