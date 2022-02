Pechino 2022 | short track | Italia argento nella staffetta mista

Advertising

beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Agenzia_Ansa : Pechino: curling misto, l'Italia batte la Norvegia 11-8 - Coninews : Una cerimonia semplice tra effetti speciali e tradizione. I Giochi di #Beijing2022 si aprono all’insegna della cult… - Arenel25 : RT @Eurosport_IT: ITALIA D'ARGENTO NELLA STAFFETTA MISTA ???? Nuova disciplina Olimpica, ma il talento dell'Italia non cambia! Siamo sul pod… - sportface2016 : Il medagliere aggiornato dopo la prima giornata di gare #Beijing2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

La Gazzetta dello Sport

Dalla pista lunga a quella corta è sempre Italia. Arriva ancora dal pattinaggio, ma stavolta è lo short track, la seconda medaglia italiana ai Giochi di. Arianna Fontana, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli si rivestono d'argento nella staffetta mista. Due uomini e due donne che esultano sotto il tetto del Capital Indoor ...14.43,Short Track:Italia argento Arriva la seconda medaglia d'argento per l'Italia alle Olimpiadi di. Nella staffetta mista dello Short Track Arianna Fontana, Martina Valcepina, Andrea ...Seconda medaglia di giornata per l'Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: è arrivata nella staffetta a squadre mista dello short track. Per gli azzurri, Arianna Fontana, Martina ...Buone notizie arrivano dal Capital Indoor Stadium di Pechino (Cina) dove si sta tenendo la prima giornata di gare dello short track in queste Olimpiadi Invernali 2022. (OA Sport) Se ne è parlato anche ...