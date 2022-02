Pechino 2022 | salto con gli sci maschile qualificazione normal hill oggi in tv | orari | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 5 febbraio 2022) Sabato 5 febbraio va in scena ladicon gli scialle Olimpiadi di. Si salta sul, il trampolino più piccolo del programma di questi Giochi, con gli atleti chiamati a guadagnarsi il diritto a disputare la gara di domenica 6 febbraio che assegnerà le medaglie. Per l’Italia sarà della partita Giovanni Bresadola, che cercherà di strappare il pass per il giorno dopo in attesa poi di misurarsi anche sul large, il trampolino più grande. SEGUI LATESTUALE SABATO 5 FEBBRAIO, OLIMPIADI: PROGRAMMA COMPLETO ITALIANI IN GARA, TV E– Alle ore 6:15 del mattino italiano gli atleti ...