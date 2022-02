Pagelle Sanremo 2022 quarta serata I voti a cover e duetti | cantanti e ospiti

Advertising

Agenzia_Ansa : SANREMO 2022 | Le pagelle della quarta serata. Promossi e bocciati tra cantanti, ospiti e conduttori #ANSA… - StefanoFeltri : Quel «carina sei» di Iva Zanicchi a lei rivolto quando si sono incrociate sul palco è il sunto del travolgente disa… - stanzaselvaggia : Tra il disastro di Lorena Cesarini e la migliore maschera dell’italiano medio di Zalone: Amadeus. Le mie pagelle di… - nuovaferrara : Sanremo, le pagelle della quarta serata. Morandi è un alieno, Noemi un ciclone. Irama-Grignani: un po' 'troppo'. No… - Jbe90 : -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Sanremo

La Repubblica

Tra prove decisamente audaci e altre più convincenti, com'è andata la quarta serata di2022 (ancora ottimi ascolti a parte?). Scopriamolo nelle nostre, rito quotidiano che vi ...... ne possiamo parlare tra una settimana? Mattarella presta giuramento? Durante questa settimana? Non possono mandare il video della volta scorsa? Fatti2022, ledella terza serata di ...SANREMO. La quarta serata del Festival di Sanremo ... Tutti bravi? Non proprio. Ecco le pagelle.approfondimento Sanremo 2022, le pagelle della serata cover del Festival Non è la prima volta al Festival per Sabrina Ferilli all'Ariston che interviene con la sua solita ironia: "Resto comunque ...