"Cessione di Napoli o Bari?": la risposta di Luigi De Laurentius (Di domenica 6 febbraio 2022) Aurelio De Laurentiis e la sua famiglia dovranno presto scindere la doppia proprietà tra Napoli e Bari. Dal 2024-2025, infatti, non ci sarà la possibilità di gestire due società per la stessa proprietà. E la famiglia De Laurentiis dovrà, senza dubbio, fare una scelta. De Laurentiis Bari (Imago)Luigi De Laurentiis: "Napoli o Bari? Ne parleremo" Sportmediaset riporta le parole di Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio e attuale presidente della SSC Bari. Ecco le sue dichiarazioni sulla multiproprietà: "Non ci sono novità. Attendiamo sviluppi del nostro ricorso in atto. Aspettiamo le date per ritrovarci e discutere di questo problema".

