"Sono arrivati quasi alle mani". Caos a UeD, rissa sfiorata tra i due volti del programma (Di venerdì 4 febbraio 2022) Incredibile episodio a 'Uomini e Donne', dove si è andati vicinissimi ad una rissa quasi senza precedenti. Ovviamente siamo ancora nel campo delle anticipazioni, infatti questo momento potrà essere visto da milioni di telespettatori solamente tra qualche giorno. Sono infatti usciti fuori degli spoiler, grazie a coloro che erano presenti durante la registrazione del 3 febbraio. E subito dopo Sono state diffuse le notizie su ciò che è successo in studio, generando decisamente molta apprensione. Ma nell'appuntamento di 'Uomini e Donne' si è anche potuto osservare l'avanzare della conoscenza tra Ida Platano e il nuovo cavaliere Alessandro, con il quale è già scattato il bacio. Gemma Galgani si è resa protagonista di un'uscita con un uomo, che però non ha dato i frutti sperati. Ma anche Maria De Filippi non è stata da ...

