Siria, Marone (Ispi): “Alzare attenzione in Europa dopo morte leader Isis” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non si può escludere che l’organizzazione o qualche ‘lupo solitario’ vogliano vendicare la morte di al-Quraishi. Vedendo i precedenti non è un pericolo elevatissimo, ma l’attenzione in Europa deve crescere anche in attesa della proclamazione del nuovo ‘califfo’, che sicuramente è un momento delicato”. Lo afferma all’Adnkronos Francesco Marone, Associate Research Fellow del centro Ispi (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) sulla radicalizzazione e il terrorismo internazionale, evidenziando la possibilità che l’Isis possa vendicare la morte del suo capo, avvenuta nel nord della Siria durante un’operazione delle forze speciali americane. “Il pericolo c’è”, mette in guardia l’esperto, sottolineando come basti l’attivazione di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non si può escludere che l’organizzazione o qualche ‘lupo solitario’ vogliano vendicare ladi al-Quraishi. Vedendo i precedenti non è un pericolo elevatissimo, ma l’indeve crescere anche in attesa della proclamazione del nuovo ‘califfo’, che sicuramente è un momento delicato”. Lo afferma all’Adnkronos Francesco, Associate Research Fellow del centro(Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) sulla radicalizzazione e il terrorismo internazionale, evidenziando la possibilità che l’possa vendicare ladel suo capo, avvenuta nel nord delladurante un’operazione delle forze speciali americane. “Il pericolo c’è”, mette in guardia l’esperto, sottolineando come basti l’attivazione di ...

Advertising

Publio_Marone : @giu33liana No no l'OTAN fa pure le guerre: Jugoslavia Libia Iraq Siria Afghanistan, solo che erano guerre già vin… - f_marone : Stefano C., accusato di essersi unito a Jabhat al-Nusra, nega di esser stato coinvolto in attività violente in Siri… -

Ultime Notizie dalla rete : Siria Marone Finto sequestro in Turchia, Sandrini e altri otto alla sbarra ... originario di Marone, di cui si erano perse le tracce in Turchia nel maggio del 2016 e poi liberato in Siria tre anni dopo. Zanini deve rispondere (oltre alle imputazioni di tentato sequestro di ...

Finti sequestri in Siria, due bresciani davanti al giudice ... l'uomo di Marone scomparso in Turchia nel maggio del 2016 e liberato in Siria nella primavera di tra anni dopo. Al 55enne originario della Valtrompia (risulta residente a Mazzano) gli inquirenti ...

Siria, Marone (Ispi): "Alzare attenzione in Europa dopo morte leader Isis" Adnkronos ... originario di, di cui si erano perse le tracce in Turchia nel maggio del 2016 e poi liberato intre anni dopo. Zanini deve rispondere (oltre alle imputazioni di tentato sequestro di ...... l'uomo discomparso in Turchia nel maggio del 2016 e liberato innella primavera di tra anni dopo. Al 55enne originario della Valtrompia (risulta residente a Mazzano) gli inquirenti ...