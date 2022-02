Sanremo 2022 | serata Cover | ecco la scaletta della quarta serata

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Stasera gli italiani sintonizzati su Rai 1, vivranno il “momento nostalgia” che il Festival diavrà da offrire. I 25 artisti in gara, in coppia con altri cantanti scelti, eseguiranno alcune delle canzoni che hanno scritto la storiamusica italiana. Anche questa sera a votare saranno la Giuria demoscopica 1000 e il pubblico da casa tramite il televoto. Sul palco dell’Ariston, ad affiancare Amadeus sarà l’attrice Maria Chiara Giannetta, protagonistaserie tv Blanca, ma l’abbiamo vista anche in Don Matteo e in Che Dio ci Aiuti. Superospiti aI Pinguini Tattici Nucleari, i quali si esibiranno a bordoCosta Toscana. Altri ospiti potrebbero essere rivelati nel corsoconferenza stampa di oggi. Di seguito la ...

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - Zuxan3 : RT @maxperri71: @destefanoaless @RaiPlay @Drusilla_Foer Qui sotto. ?? - MondoTV241 : Sanremo 2022, Elena D'Amario questa sera in gara con Elisa ecco cosa ballerà #sanremo2022 #elisa #elenadamario -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

5 ½ - MATTEO ROMANO VIRALE Il musicista 18enne lanciato da Tik Tok terzo aGiovani, mescola melodia sanremese e ritmo contemporaneo per parlare di litigi amorosi tra ragazzini. Lui è ...Lo spot poi chiude con l'invito ad ascoltare la nuova playlist diSeconda serata del 72° Festival di Sanremo, il Festival della Canzone Italiana presentato per il terzo anno da Amadeus. Nel corso della serata si sono esibiti tutti i cantanti in gara e gli ospiti ...Ecco con quali parole TV Sorrisi e Canzoni descrive la canzone portata in gara dall’artista:. Questa volta Fabrizio Moro ha portato in gara a Sanremo una canzone d’amore come si facevano una volta.