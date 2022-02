Mahmood & Blanco | “Brividi” esordisce al #1 posto FIMI dei singoli più venduti in Italia

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo avere esordito come canzone più ascoltata di sempre in un giorno su Spotifydiconquista la PRIMA POSIZIONE della classifica/ GfK deipiùin. Superati i 10 milioni di visualizzazioni combinate, realizzate dal videoclip ufficiale e dal videoclip della performance della prima serata del Festival, rispettivamente al #1 e #2 nelle tendenze di YouTube.è attualmente al #1 su tutte le piattaforme digitali e si conferma in Top10 al #7 nella global chart di Spotify, dopo aver debuttato al #5, la posizione più alta di sempre per un brano inno. Scritta dae composta ...

Blanco chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, fidanzata, vita privata, Instagram, Mahmood, Sanremo, biografia e carriera. Il cantante Blanco si esibisce con Mahmood questa sera 4 febbraio al Festival di Sanremo nella serata delle cover. Il Festival è in onda su Rai1 dalle 20:50. Distrutti ma felici. Mahmood e Blanco sono apparsi così ieri, nel corso della diretta Instagram con «Corriere», condotta da Andrea Laffranchi. Dalla prima sera sono in vetta ai pronostici del Festival.