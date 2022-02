Giulia De Lellis, complicazioni post Covid: «Sono stata malissimo, sono finita in ospedale» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un 2022 che non è iniziato proprio nel migliore dei modi per Giulia De Lellis. Dopo aver preso il Covid i primi giorni di gennaio l'influencer dopo essersi negativizzata ieri... Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un 2022 che non è iniziato proprio nel migliore dei modi perDe. Dopo aver preso ili primi giorni di gennaio l'influencer dopo essersi negativizzata ieri...

Advertising

Affaritaliani : Giulia De Lellis in ospedale: reazioni a un farmaco - ParliamoDiNews : Giulia De Lellis in ospedale: i motivi - Gossip Blog #giulia #lellis #ospedale #motivi #gossip #blog - VelvetMagIta : Giulia De Lellis e la corsa in ospedale: come sta adesso l'influencer #VelvetMag #Velvet - dailynews_24 : Giulia De Lellis, finita in ospedale: il racconto dell’influencer - PasqualeMarro : #GiuliaDeLellis ricoverata d’urgenza in ospedale, le sue condizioni -