Christian, su Sky e streaming NOW il terzo e quarto episodio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Scagnozzo del boss o santo(ne), criminale o salvatore: si arricchisce di sfumature il mistero di Christian, il personaggio al centro della serie TV omonima prodotta da Sky e Lucky Red, da domani su Sky e NOW con un nuovo appuntamento: terzo e quarto episodio, rispettivamente diretti da Stefano Lodovichi - anche produttore creativo - e Roberto “Saku” Cinardi, debutteranno domani sera alle 21.15 su Sky Atlantic, on demand su Sky e in... Leggi su digital-news (Di venerdì 4 febbraio 2022) Scagnozzo del boss o santo(ne), criminale o salvatore: si arricchisce di sfumature il mistero di, il personaggio al centro della serie TV omonima prodotta da Sky e Lucky Red, da domani su Sky e NOW con un nuovo appuntamento:, rispettivamente diretti da Stefano Lodovichi - anche produttore creativo - e Roberto “Saku” Cinardi, debutteranno domani sera alle 21.15 su Sky Atlantic, on demand su Sky e in...

Advertising

Zinco79 : Polone è uscito dal set della serie #Christian di #sky ?? #MasterChefIt - stressatomilano : RT @elickzs: quel coglione di Christian sarebbe dovuto uscire minimo cinque puntate fa e adesso rischia di far uscire Tracy ma chi me l’ha… - elickzs : quel coglione di Christian sarebbe dovuto uscire minimo cinque puntate fa e adesso rischia di far uscire Tracy ma c… - foto_nerd : Christian: il terzo e quarto episodio del supernatural crime drama da domani su Sky e NOW - foto_nerd : Christian: il terzo e quarto episodio del supernatural crime drama da domani su Sky e NOW -