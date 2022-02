Brunetta fuori controllo. Dà del fannullone a chi è in smart working. Il ministro contro i dipendenti pubblici: “Chiusi in casa a far finta di lavorare” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lo sanno anche i muri che a Renato Brunetta lo smart working non è mai piaciuto. Ma ieri il ministro della Pubblica amministrazione l’ha proprio sparata grossa sostenendo, in soldoni, che chi lavora da remoto fa in realtà finta di lavorare, a parte poche eccezioni. “Il Governo Draghi ha fatto la grande scelta, vaccini e presenza, vaccini con la gente sul posto di lavoro, non lo smart working, non chiudersi in casa e non vaccinarsi”, ha detto. “Vaccini con tutti gli strumenti possibili, stiamo superando la pandemia e abbiamo fatto il record del Pil. Abbiamo gestito al meglio la pandemia, quasi i più bravi in Europa”, la premessa del suo ragionamento. E poi l’affondo: piuttosto che “Chiusi in casa con il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lo sanno anche i muri che a Renatolonon è mai piaciuto. Ma ieri ildella Pubblica amministrazione l’ha proprio sparata grossa sostenendo, in soldoni, che chi lavora da remoto fa in realtàdi, a parte poche eccezioni. “Il Governo Draghi ha fatto la grande scelta, vaccini e presenza, vaccini con la gente sul posto di lavoro, non lo, non chiudersi ine non vaccinarsi”, ha detto. “Vaccini con tutti gli strumenti possibili, stiamo superando la pandemia e abbiamo fatto il record del Pil. Abbiamo gestito al meglio la pandemia, quasi i più bravi in Europa”, la premessa del suo ragionamento. E poi l’affondo: piuttosto che “incon il ...

