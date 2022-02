Un grande desiderio di essere ascoltati e felici!

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Assistiamo a fatti e titoli di giornali che evidenziano violenze verbali, fisiche, psicologiche e di cyberbullismo da parte di alcuni giovani. Tanti si chiedono se ci siano ragazzi cattivi o se la colpa di ciò sia legata alle emozioni represse durante le solitudini di questa pandemia. Fatto salvo che ogni comportamento contro la legge e le persone vada valutato dalle autorità competenti e trattato secondo la norma, mi pare però insufficiente per la nostra società culturale fermarsi solo sull’aspetto punitivo e repressivo. Don Bosco risponderebbe alle tristi situazioni odierne con un’educazione preventiva e ci ricorderebbe che non serve chiederci se ci siano o meno ragazzi cattivi o repressi, ma che si consideri tanto la questione educativa tanto la vicinanza da parte del mondo adulto. Negli episodi spiacevoli che hanno come protagonisti i giovani è la capacità educativa degli adulti a ...