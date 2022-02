“Prima di salire sul palco…”: Mahmood e Blanco rivelano il loro rituale scaramantico (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Prima serata del 72esimo Festival di Sanremo è stata nel segno di Mahmood e Blanco. Il brano dal titolo ‘Brividi‘ che è stato portato dalla coppia di artisti, ha emozionato il pubblico presente all’Ariston e non solo. Perfino la stampa ha posizionato Mahmood e Blanco nella Prima posizione in classifica, sino a ieri, quando sono stati superati da Elisa, ritornata al Festival di Sanremo 21 anni dopo la sua unica partecipazione, tra l’altro vincente. Mahmood e Blanco, il gesto Prima di salire sul palco La coppia di artisti Mahmood e Blanco hanno scritto il brano con cui concorrono alla kermesse in terra ligure, insieme a Michelangelo, pseudonomico di Michele Zocca, produttore dello ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 3 febbraio 2022) Laserata del 72esimo Festival di Sanremo è stata nel segno di. Il brano dal titolo ‘Brividi‘ che è stato portato dalla coppia di artisti, ha emozionato il pubblico presente all’Ariston e non solo. Perfino la stampa ha posizionatonellaposizione in classifica, sino a ieri, quando sono stati superati da Elisa, ritornata al Festival di Sanremo 21 anni dopo la sua unica partecipazione, tra l’altro vincente., il gestodisul palco La coppia di artistihanno scritto il brano con cui concorrono alla kermesse in terra ligure, insieme a Michelangelo, pseudonomico di Michele Zocca, produttore dello ...

