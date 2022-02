Green pass eterno, l’eccezione diventa la regola (Di giovedì 3 febbraio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Video-2022-02-03-at-10.46.10.mp4 La virostar Oronzo Carrisi ha debellato il virus con la canzone “Pandemia ora che vai via”, la vera vincitrice del festival di Sanremo. Il tutto a dimostrazione che il famoso modello italiano è invece una barzelletta che non fa ridere. Bisogna considerare infatti che il Green pass verrà reso definitivo. Cioè ci troviamo di fronte ad una misura straordinaria che diventa ordinaria, eccezione che diventa la regola. E questo nonostante sia uno strumento che circoscrive le libertà dei cittadini. Ecco perché non sono d’accordo… Giancristiano Desiderio, 3 febbraio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di giovedì 3 febbraio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Video-2022-02-03-at-10.46.10.mp4 La virostar Oronzo Carrisi ha debellato il virus con la canzone “Pandemia ora che vai via”, la vera vincitrice del festival di Sanremo. Il tutto a dimostrazione che il famoso modello italiano è invece una barzelletta che non fa ridere. Bisogna considerare infatti che ilverrà reso definitivo. Cioè ci troviamo di fronte ad una misura straordinaria cheordinaria, eccezione chela. E questo nonostante sia uno strumento che circoscrive le libertà dei cittadini. Ecco perché non sono d’accordo… Giancristiano Desiderio, 3 febbraio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

Advertising

ladyonorato : Naturalmente, ora che dice cose ragionevoli, i #fasciovax lo rinnegano. - AlexBazzaro : Il punto non è ottenere il green pass o no. Orami si è infettata mezza Italia. Spesso cercandosela apposta. Non è… - borghi_claudio : In molti hanno capito, qualcuno no. Lo spiego a quel qualcuno. Alle prossime votazioni escludete pure quelli che… - Carmen5633 : RT @RadioRadioWeb: ? 'Questo decreto legge è folle. A me Draghi spaventa, altro che nonno. I nonni, Draghi, lo sai chi sono? I nonni li ama… - Efisio31251859 : RT @fratotolo2: .@lucasofri: “I no vax e no green pass hanno più visibilità” Volevo ricordare al giornalista, figlio di Adriano Sofri, che… -