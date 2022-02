Dibba ha uno strano concetto di cosa vuol dire essere "testimone oculare" (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nei testi di semiotica del testo giornalistico si parla spesso di "effetti di verità". Il corpo fisico del reporter, si spiega, gioca un ruolo rilevante nel garantire la "veridicità del discorso" e a farsi tramite degli "effetti patemici". È l’esserci stesso del giornalista il vero testimone degli eventi, in grado di informarci in quanto direttamente a contatto della realtà che vede e percepisce. Alessandro Di Battista, che di reportage se ne intende – ne ha scritti diversi per il Fatto e ci ha deliziati con le sue spremute d'umanità dall'America latina e dall'Iran – a diMartedì ha portato a un nuovo livello il cosiddetto "effetto di presenza": "Sono stato testimone oculare dell'accordo Letta-Conte-Salvini su Belloni", ha detto Dibba. Attenzione! Come testimone ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nei testi di semiotica del testo giornalistico si parla spesso di "effetti di verità". Il corpo fisico del reporter, si spiega, gioca un ruolo rilevante nel garantire la "veridicità del discorso" e a farsi tramite degli "effetti patemici". È l’esserci stesso del giornalista il verodegli eventi, in grado di informarci in quantottamente a contatto della realtà che vede e percepisce. Alessandro Di Battista, che di reportage se ne intende – ne ha scritti diversi per il Fatto e ci ha deliziati con le sue spremute d'umanità dall'America latina e dall'Iran – a diMartedì ha portato a un nuovo livello il cosiddetto "effetto di presenza": "Sono statodell'accordo Letta-Conte-Salvini su Belloni", ha detto. Attenzione! Come...

