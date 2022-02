Test Sepang, Diggia steso dalla gastroenterite: "A letto per una cavolata" - News (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sepang - Di Giannantonio 1 - 0. E' questo il bilancio in casa Gresini al termine dei tre giorni di shakedown, dei quali Fabio ha potuto sfruttarne solamente uno . Dopo una prima giornata di rodaggio ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 2 febbraio 2022)- Di Giannantonio 1 - 0. E' questo il bilancio in casa Gresini al termine dei tre giorni di shakedown, dei quali Fabio ha potuto sfruttarne solamente uno . Dopo una prima giornata di rodaggio ...

Advertising

MotorcycleSp : I primi test ufficiali dell'anno prendono il via questo fine settimana a Sepang e Valentino Rossi no... - news_bologna : Francesco Bagnaia e Jack Miller tornano in pista a Sepang per il primo test precampionato del 2022 - brn__altz : RT @corsedimoto: MOTOGP - Franco Morbidelli parla nel giorno della presentazione del team Yamaha factory. Durante il test MotoGP a Sepang m… - corsedimoto : MOTOGP - Franco Morbidelli parla nel giorno della presentazione del team Yamaha factory. Durante il test MotoGP a S… - DesmoDENGIU : Francesco Bagnaia e Jack Miller tornano in pista a Sepang per il primo test precampionato del 2022 -