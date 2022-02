Lazio, Sarri nervoso: ora il rinnovo è in stand-by (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo il deludente mercato di gennaio, il rinnovo di Sarri con la Lazio sarebbe in stand-by Il mercato di gennaio della Lazio ha provocato uno squarcio nei rapporti tra Sarri e Lotito. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti, il tecnico toscano si aspettava ben altri tipi di rinforzi. Kamenovic e Cabral, che non rientravano esattamente nei suoi piani, sembrano le solite operazioni tappabuchi e con un occhio particolare ai conti. A queste condizioni il rinnovo del Comandante con la Lazio finisce in stand-by. I discorsi per il prolungamento prima di Natale avevano portato ad un sostanziale accordo fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio. Ma Sarri ora prende tempo, non ha nessuna ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo il deludente mercato di gennaio, ildicon lasarebbe in-by Il mercato di gennaio dellaha provocato uno squarcio nei rapporti trae Lotito. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti, il tecnico toscano si aspettava ben altri tipi di rinforzi. Kamenovic e Cabral, che non rientravano esattamente nei suoi piani, sembrano le solite operazioni tappabuchi e con un occhio particolare ai conti. A queste condizioni ildel Comandante con lafinisce in-by. I discorsi per il prolungamento prima di Natale avevano portato ad un sostanziale accordo fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio. Maora prende tempo, non ha nessuna ...

