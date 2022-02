Calcio: Serra, 'dopo errore in Milan-Spezia non ho dormito, ora voglio tornare in campo' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - "Non ho dormito, al massimo un'ora. Ma adesso voglio soltanto tornare in campo". Marco Serra racconta così, in esclusiva a Sky Sport24, le sensazioni e tutta la voglia di riprendere ad arbitrare dopo lo sfortunato episodio di Milan-Spezia dello scorso 17 gennaio, con il gol del 2-1 reso vano dalla mancata applicazione del vantaggio. Il 39enne direttore di gara piemontese ricostruisce la dinamica dell'errore, lo stupore al momento del successivo gol dello Spezia e le parole di conforto dei giocatori del Milan negli spogliatoi. "Nella mia testa c'è probabilmente un errore di priorità - spiega - io mi concentro su Rebic e su Bastoni che sta arrivando da dietro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - "Non ho, al massimo un'ora. Ma adessosoltantoin". Marcoracconta così, in esclusiva a Sky Sport24, le sensazioni e tutta la voglia di riprendere ad arbitrarelo sfortunato episodio didello scorso 17 gennaio, con il gol del 2-1 reso vano dalla mancata applicazione del vantaggio. Il 39enne direttore di gara piemontese ricostruisce la dinamica dell', lo stupore al momento del successivo gol delloe le parole di conforto dei giocatori delnegli spogliatoi. "Nella mia testa c'è probabilmente undi priorità - spiega - io mi concentro su Rebic e su Bastoni che sta arrivando da dietro ...

