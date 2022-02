"Sapete chi è quest'uomo?". Striscia apre il fuoco su Sanremo e Maneskin: brividi e imbarazzo | Video (Di martedì 1 febbraio 2022) Inizia il Festival di Sanremo e, già da giorni, Striscia la Notizia cannoneggia contro la kermesse di Rai 1, da sempre primo bersaglio del tg satirico di Canale 5. Già, Antonio Ricci con il Festival ha da sempre un conto aperto. Si pensi per esempio alle inchieste degli ultimi giorni, servizi in cui sono stati riproposti tutti gli scandali e scandalucci che nel corso degli anni hanno caratterizzato la competizione. E così, ecco che nell'edizione di Striscia che va in onda pochi minuti prima dell'esordio di questo Festival, c'è un servizio assolutamente a tema. Nel mirino però ci finiscono anche i Maneskin, trionfatori dell'ultima edizione e che oggi, martedì 1 febbraio, tornano in veste di super-ospiti. Ecco così che Striscia la Notizia mostra Flaviano, il quinto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Inizia il Festival die, già da giorni,la Notizia cannoneggia contro la kermesse di Rai 1, da sempre primo bersaglio del tg satirico di Canale 5. Già, Antonio Ricci con il Festival ha da sempre un conto aperto. Si pensi per esempio alle inchieste degli ultimi giorni, servizi in cui sono stati riproposti tutti gli scandali e scandalucci che nel corso degli anni hanno caratterizzato la competizione. E così, ecco che nell'edizione diche va in onda pochi minuti prima dell'esordio dio Festival, c'è un servizio assolutamente a tema. Nel mirino però ci finiscono anche i, trionfatori dell'ultima edizione e che oggi, martedì 1 febbraio, tornano in veste di super-ospiti. Ecco così chela Notizia mostra Flaviano, il quinto ...

borghi_claudio : Voi lo sapete come andrà a finire adesso no? Chi pensava (con metodi goffi) di cambiare ruolo ora mica vuole riman… - FBiasin : “Al mercato di gennaio non succede mai una fava, figuriamoci ora con il calcio in crisi. Quello italiano poi…”. Io… - PandolfoMalate1 : RT @Italiantifa: I fascisti hanno dei gruppi segreti su Facebook dove spargono odio,veleno e incitano alla violenza. Vi daremo la caccia e… - sideshowLukeP : Sapete chi non sta guardando Sanremo? Palmiro che deve ancora tornare a casa da dopo pranzo - mlpedo : RT @andreasso1951: Sapete cosa mi fa sorridere?Ogni volta che provo ad esprimere una opinione che può irritare una parte di chi mi legge, f… -

Ultime Notizie dalla rete : Sapete chi Commisso deluso: "Mi fermo per riflettere" Spero che qualcuno rifletta, oggi sapete chi c'è ma non sapete mai cosa vi può offrire il futuro". Dopo aver notato che, escluso un assessore, nessuna istituzione cittadina "ha preso posizione e sta ...

Rapina col coltello in stazione e botte ai carabinieri. A processo Durante tutta la permanenza in caserma il marocchino aveva continuato ad inveire e a minacciare i militari, dicendo: 'Vi ammazzo, vi sparo, non sapete chi sono, me la pagherete'. Nel frattempo la ...

Ronaldo: 'La Superlega si farà, al calcio servono più soldi. Sapete chi prenderà il Real?' AreaNapoli.it Commisso deluso: "Mi fermo per riflettere" Il futuro controllo della vendita della società è e sarà sempre nelle mie mani e della mia famiglia. Spero che qualcuno rifletta, oggi sapete chi c'è ma non sapete mai cosa vi può offrire il futuro".

Ronaldo: "La Superlega si farà, al calcio servono più soldi. Sapete chi prenderà il Real?" "Il Real Madrid - continua Ronaldo - adesso sapete chi prenderà? Mbappé, a 50 milioni all'anno. Come fa a pagarlo? Servono più soldi. E' una scala. Anche le squadre medie prenderanno di più e di ...

