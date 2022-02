Cessione Salernitana, Lotito in Procura (Di martedì 1 febbraio 2022) E’ venuto a Salerno lontano dai riflettori proprio mentre i tifosi granata festeggiano i colpi a ripetizione sul mercato della nuova società. Il condizionale è d’obbligo ma ieri Lotito aveva un appuntamento che non poteva rinviare, In Procura, alla Cittadella giudiziaria era atteso dal magistrato che indaga sulla Salernitana. Lotito è stato ascoltato dal sostituto Procuratore come persona informata dsuifatti. La chiamata è arrivata perché alla Procura di Salerno due settimane fa è arrivata una denuncia presentata dall’avvocato piemontese Francesco Paulicelli per conto della società Private Value Asset Management, fiduciaria del Fondo Global Pacific Capital Management che sostiene di aver inviato due proposte d’acquisto proprio sul finire dell’anno ai trustee. Una prima proposta sarebbe ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 1 febbraio 2022) E’ venuto a Salerno lontano dai riflettori proprio mentre i tifosi granata festeggiano i colpi a ripetizione sul mercato della nuova società. Il condizionale è d’obbligo ma ieriaveva un appuntamento che non poteva rinviare, In, alla Cittadella giudiziaria era atteso dal magistrato che indaga sullaè stato ascoltato dal sostitutotore come persona informata dsuifatti. La chiamata è arrivata perché alladi Salerno due settimane fa è arrivata una denuncia presentata dall’avvocato piemontese Francesco Paulicelli per conto della società Private Value Asset Management, fiduciaria del Fondo Global Pacific Capital Management che sostiene di aver inviato due proposte d’acquisto proprio sul finire dell’anno ai trustee. Una prima proposta sarebbe ...

