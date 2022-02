Amadeus a Sanremo 2023? Fiorello tira il sasso: “Non gli credete” (Di martedì 1 febbraio 2022) Amadeus a Sanremo 2023? Per lui sarebbe il quarto anno consecutivo alla guida della kermesse canora dedicata alla musica italiana. E non avrebbe dovuto neanche accettare il terzo mandato, ma poi le cose andarono in modo diverso. Dopo la prima volta alla direzione artistica del Festival di Sanremo, nel 2019, Amadeus aveva accettato volentieri il secondo mandato, nel 2020. Aveva poi detto che non avrebbe accettato la guida della competizione musicale per la terza volta consecutiva ma si rimangiò presto la parola. Il risultato? L’Amadeus ter confermato pochi mesi dopo la conclusione della kermesse. Il Festival del 2021 avrebbe dovuto essere quella della rinascita dopo il Covid-19 ma non andò così. L’assenza del pubblico in teatro e il Coronavirus ancora presente avevano reso ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)? Per lui sarebbe il quarto anno consecutivo alla guida della kermesse canora dedicata alla musica italiana. E non avrebbe dovuto neanche accettare il terzo mandato, ma poi le cose andarono in modo diverso. Dopo la prima volta alla direzione artistica del Festival di, nel 2019,aveva accettato volentieri il secondo mandato, nel 2020. Aveva poi detto che non avrebbe accettato la guida della competizione musicale per la terza volta consecutiva ma si rimangiò presto la parola. Il risultato? L’ter confermato pochi mesi dopo la conclusione della kermesse. Il Festival del 2021 avrebbe dovuto essere quella della rinascita dopo il Covid-19 ma non andò così. L’assenza del pubblico in teatro e il Coronavirus ancora presente avevano reso ...

Advertising

trash_italiano : AMADEUS TU SEI GIÀ USCITO DALL'ARISTON. PRECISAMENTE QUANDO SEI ANDATO A RECUPERARE BUGO E MORGAN, DI NOTTE, PER LE… - _the_jackal : Siamo già al terzo cantante. di questo passo domani Amadeus presenterà Sanremo 2023. #Sanremo2022 - MARCOCARTA85 : E chi se lo scorda quel debutto a #Sanremo... Faccio il mio più grande in bocca al lupo a tutti, ad #Amadeus e a… - cobalt_muser27 : RT @Iperborea_: Amadeus e lo staff la notte in cui hanno cercato Bugo per tutte le vie di Sanremo #Sanremo2022 - memi_35 : RT @Iperborea_: Amadeus e lo staff la notte in cui hanno cercato Bugo per tutte le vie di Sanremo #Sanremo2022 -