Al Bano non approva la novità della figlia Jasmine Carrisi | “Non fatelo!”

Jasmine Carrisi è la prima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Vent'anni, si sta già ritagliando il suo posto nel mondo dello spettacolo: ha partecipato a The Voice Senior con il padre di cui sta anche seguendo le orme in ambito musicale. Ma anche come personaggio social va fortissimo ed è lì che spesso mostra i suoi cambi look, oltre a promuovere ovviamente anche i suoi singoli. Di recente ha voluto dare una svolta alla sua immagine: addio capelli castani e benvenuto rosso fuoco. Jasmine Carrisi ha fatto subito visita al parrucchiere nei primi giorni del nuovo anno e tinto la chioma di un rosso acceso. Poi ha fatto vedere la trasformazione su Instagram.

