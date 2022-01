Udinese vs Torino | in tv e formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 31 gennaio 2022) La 24esima giornata di Serie A prevede anche la sfidavs. Il match tra bianconeri e granata si giocherà domenica 6 febbraio alla Dacia Arena alle 18.00. Sarà possibile seguire la partita sui canali DAZN. Chi avrà la meglio tra le due squadre? Fiorentina vs Lazio: in tv evs: come si presentano le squadre?arrivano a questa 24esima giornata di campionato, con due situazioni molto diverse alle spalle. I padroni di casa occupano infatti il quindicesimo posto in classifica con 24 punti mentre gli ospiti si trovano in decima posizione a quota 32 punti. L’obiettivo che entrambe le squadre condividono è sicuramente quello di vincere ma il match non sarà facile per nessuna delle due ...