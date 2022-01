Istat | Pil record nel 2021 | indietro al 1976 per un dato più alto

Advertising

istat_it : Nel IV trimestre 2021 Pil +0,6% rispetto al trimestre precedente e +6,4% in termini tendenziali #istat… - Agenzia_Ansa : La stima flash dell'Istat risulta superiore a gran parte delle previsioni e indica un'espansione sia nell'industria… - TgLa7 : #Istat: Pil 2021 +6,5%. Per il 2022, variazione acquisita +2,4% - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: La stima flash dell'Istat risulta superiore a gran parte delle previsioni e indica un'espansione sia nell'industria che n… - Agricolae1 : @istat_it , @Confagricoltura : bene il pil, ma preoccupano le prospettive per il 2022. Necessario un confronto su a… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat Pil

... una crescita congiunturale deldi poco meno dello 0,5% per recuperare ilpre - crisi del quarto trimestre 2019", ricorda l' Unione nazionale consumatori commentando i dati. Si ...L'economia italiana è cresciuta del 6,5% nel 2021. Lo certifica l'. La variazione acquisita delper il 2022 è +2,4%. Il dato per il 2021 è corretto per le giornate lavorative e destagionalizzato rispetto al 2020, quando l'economia italiana aveva subito un ...Roma, 31 gen. (askanews) - 'Bisogna tornare al 1976, a 45 anni fa, per trovare un dato annuale più consistente pari al 6,6%'. Ma guardando alle ...L'economia italiana è cresciuta del 6,5% nel 2021, ai massimi dal 1995. Lo certifica l'Istat, sottolineando che la variazione acquisita del Pil per il 2022 è +2,4%. Il dato per il 2021 è corretto per ...