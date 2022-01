GF Vip, la sorella di Alessandro Basciano contro Sophie: “Non è adatta a mio fratello” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Già qualche tempo fa, Giorgia Nicole Basciano era intervenuta a proposito della relazione nata nella Casa del Grande fratello Vip 6 tra il fratello Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, affermando che secondo lei Jessica Selassié era più adatta a lui. Di recente, la ragazza ha ribadito il concetto, stavolta lasciando da parte Jessica e affermando che in ogni caso, a prescindere dalla princess, per lui Sophie non è quella giusta per Alessandro. “Jessica a parte, non credo che Sophie sia la persona adatta a lui” sono state le sue parole. Come reagirà Alessandro se e quando Alfonso Signorini lo metterà al corrente del pensiero della sorella? Dello stesso argomento ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 31 gennaio 2022) Già qualche tempo fa, Giorgia Nicoleera intervenuta a proposito della relazione nata nella Casa del GrandeVip 6 tra ilCodegoni, affermando che secondo lei Jessica Selassié era piùa lui. Di recente, la ragazza ha ribadito il concetto, stavolta lasciando da parte Jessica e affermando che in ogni caso, a prescindere dalla princess, per luinon è quella giusta per. “Jessica a parte, non credo chesia la personaa lui” sono state le sue parole. Come reagiràse e quando Alfonso Signorini lo metterà al corrente del pensiero della? Dello stesso argomento ...

Advertising

nicolacichelli : Ma...cosa c'è di 'maschile' nel Grande fratello VIP? Ormai sembra più 'grande sorella'?? - nicolacichelli : Al 'Grande fratello': VIP è l'abbreviazione di vipere? E poi perché non chiamarlo 'grande fratello-sorella', visto… - MondoTV241 : GF Vip, La sorella di Alessandro Basciano ancora contro Sophie 'Non è adatta a lui' #alessandrobasciano… - Heidy_VIP_ : Pranzo col botto oggi con quello stronzo di mio padre e le sue bellissime parole nei miei confronti. 'Non ti soppor… - infoitcultura : Federica Calemme in lacrime al GF Vip: 'Mi manca mia sorella' -