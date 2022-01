Festa di San Giovanni Bosco | evento all’Istituto Salesiani di Napoli

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Oggi, in occasione delladi San, patrono dei giovani, presso Istituto Salesiano sito in via Donn. 8 a, è in corso la giornata“Fate tutto per Amore, niente per forza” promossa dSalesiano Doncon la presenza dell’Arcivescovo metropolita don Mimmo Battaglia, il sindaco diGaetano Manfredi, l’assessore regionale alla formazione professionale professoressa Armida Filippelli, altre autorità civili, religiose, militari e i rappresentanti del mondo delle aziende. Il Programma • Ore 11:00 – Accoglienza a cura dei giovani volontari del Servizio Civile • Ore 11:15 – Preghiera interreligiosa sulle orme di DonL’Arcivescovo don Mimmo ...

glauco_santi : RT @enricosolmi: Carissimi amici, andiamo verso la festa di san #Geminiano e, consentitemelo, sono a Parma con tutto il cuore ma le mie rad… - Giopergliamici : San Geminiano (Cognento, 15 gennaio 312 – Modena, 31 gennaio 397), è stato vescovo di Modena, città di cui è anche… - SadBall : RT @SadBall: Oggi è la festa di San Giovanni Bosco e non si dovrebbe lavorare - Sochest : RT @ScuolaChest: Oggi è la festa di San Giovanni Bosco, uno degli ispiratori della nostra piccola scuola. “Da mihi animas, cetera tolle”! h… - GabriItalia : RT @OrtaGuida: Oggi Festa di San Giulio #31gennaio Patrono del Lago d'Orta Protettore dei muratori Greco, evangelizzatore 390 dc riposa ne… -

...super Green Pass non ha scoraggiato i modenesi che questa mattina hanno preso parte in massa alla passeggiata in centro a Modena in occasione delladel Patrono della città. Oggi la fiera di......nell'omelia della celebrazione Eucaristica che si è svolta al Santuario Madonna della Lacrime di Siracusa dove i giornalisti dell'Ucsi hanno svolto la giornata regionale dell'Ucsi per festeggiare...Dirette dalla Cattedrale, anche in streaming per chi si trova fuori dalla Sicilia, interviste, incontri in studio e collegamenti dalle vie della città. Il ricco programma si articolerà tra le varie an ...Nel corso dell’incontro il professore Francesco Pira ha approfondito il tema e il messaggio di Papa Francesco di stare in rete come comunicatori cristiani; essere correttamente informati, essere aiuta ...