"È stata una scena terribile": insegnante si dà fuoco di fronte la caserma dei carabinieri – VIDEO (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tragedia accaduta oggi di fronte alla caserma dei carabinieri del comune di Rende, in provincia di Cosenza. Un uomo di 33 anni si è versato addosso una tanica di benzina per poi darsi fuoco con un accendino. Una scena veramente sconvolgente quella vissuta dalle persone che si trovavano sul luogo, che hanno dato i primi soccorsi all'uomo. Le informazioni trapelate sono ancora poche e il gesto estremo rimane avvolto nel mistero. Secondo quanto trapelato dalle indagini delle forze dell'ordine, l'uomo 33enne lavora come insegnante in Lombardia ed era rientrato da poco nella sua città natale, in Calabria. Alle 10.30 di questa mattina l'uomo si è recato di fronte la caserma dei carabinieri a bordo della sua seicento ...

