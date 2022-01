Beautiful | Liam è un vero e proprio traditore

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Le anticipazioni dici fanno sapere che Hope ribadisce adi essere innocente e di non aver baciato Thomas. Lo Spencer è scioccatoe hope discutonoUna nuova settimana attende i fan di. La trama della soap opera americana con il passare dei giorni sta diventando sempre più intrigante. Hope ehanno avuto un confronto a casa di Thomas. Lo Spencer dopo averle detto di aver capito tutto, ovche la sua compagna e il Forrester si amano ancora, resterà scioccato dalla risposta della Logan.: Hope ediscutono a casa di Thomas La figlia di Brooke gli spiegherà che tutto ciò che ha visto non altro che la follia dello stilista. Thomas ha baciato una bambola e con questa intratteneva anche ...

Anticipazioni:corre a casa del Forrester per affrontare Hope Dopo Steffy e Ridge ancheviene avvertito dell'improvviso malore di Thomas. Lo Spencer però, invece di correre in ...Nelle scorse puntate diè successo veramente di tutto:, convinto di aver visto Hope baciare Thomas, è andato a farsi consolare da Steffy. I due hanno passato la notte insieme! Hope è ...Beautiful, anticipazioni puntata 26 gennaio: Hope e Finn portano Thomas in ospedale mentre Liam decide di avere un chiarimento con .... Ovviamente non può immaginare che tutto quello che crede di aver ...Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 24 a sabato 29 gennaio 2022. Thomas nutre ancora del rancore solo nei confronti di Liam. Poi, andato via Ridge, Thomas viene sorpreso da Hope… Leg ...