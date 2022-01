Rai – Newcastle contatti per Osimhen e Fabian Ruiz: affare solo rimandato (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Newcastle vuole Fabian Ruiz e Victor Osimhen, i dirigenti del club inglese hanno avuto contatti con il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Lo sceicco Bin Salman vuole investire duecentocinquanta milioni di euro per il calciomercato di giugno 2022. Una cifra enorme, che in buona parte può essere spesa per l’acquisto di Fabian Ruiz e Osimhen valutati circa centocinquanta milioni di euro. Al momento Aurelio De Laurentiis ha rifiutato ogni offerta per far muovere i due calciatori a gennaio, ma per il mercato estivo il discorso cambia. Parliamo di cifre enormi, a cui nessuno riuscirebbe a resistere, anche perché ai giocatori sarebbe assicurato un ingaggio molto più alto di quello del Napoli. Non va dimenticato che De Laurentiis ha imposto un tetto agli ... Leggi su napolipiu (Di domenica 30 gennaio 2022) Ilvuolee Victor, i dirigenti del club inglese hanno avutocon il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Lo sceicco Bin Salman vuole investire duecentocinquanta milioni di euro per il calciomercato di giugno 2022. Una cifra enorme, che in buona parte può essere spesa per l’acquisto divalutati circa centocinquanta milioni di euro. Al momento Aurelio De Laurentiis ha rifiutato ogni offerta per far muovere i due calciatori a gennaio, ma per il mercato estivo il discorso cambia. Parliamo di cifre enormi, a cui nessuno riuscirebbe a resistere, anche perché ai giocatori sarebbe assicurato un ingaggio molto più alto di quello del Napoli. Non va dimenticato che De Laurentiis ha imposto un tetto agli ...

Advertising

tuttonapoli : Rai - Staveley contatta ADL: respinto assalto Newcastle per due big azzurri - napolipiucom : Rai - Newcastle contatti per Osimhen e Fabian Ruiz: affare solo rimandato #FabianRuiz #Newcastle #OSIMHEN… - emilio_giuliano : Ahhhhh... ecco perché. ????????????????. Mi sembrava strano. ?????????? Rai - Confermati i Contatti Newcastle-Napoli per Fabian… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Rai, Venerato: 'Il Newcastle ha contattato il Napoli per Osimhen e Fabian, ADL ha declinato la proposta senza… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Rai, Venerato: 'Il Newcastle ha contattato il Napoli per Osimhen e Fabian, ADL ha declinato la proposta senza… -