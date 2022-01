Quirinale | Letta | ' Mattarella per Pd soluzione migliore | no al rimpasto'

(Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "L'elezione diper noi è la, l'ho sempre detto che era il massimo. Ma è la vittoria di tutti. E il governo ne esce rafforzato. Non serve alcun". Così Enricoal Messaggero. "Siamo stati costretti a chiedere al presidente della Repubblica di essere rieletto, segno di una profonda crisi politica e istituzionale. Ma forse ciò che è accaduto può rendere la politica, ora bloccata, consapevole di dover risolvere i suoi problemi cominciando dalla necessità di limitare il più possibile il trasformismo con la riforma dei regolamenti parlamentari". E la legge elettorale: "Per noi la riforma va messa assolutamente in agenda: quella attuale è la più brutta che ci sia".

Anche il segretario del Pd Enrico Letta ha parlato del secondo mandato di Mattarella come di ......ha avuto esitazioni nel consigliare al Presidente di restare' per un altro mandato al. ... Prima Matteo Salvini, poi Giuseppe Conte e per sicurezza anche Luigi Di Maio, Enrico, Roberto ...Il segretario del Pd Enrico Letta ha dedicato a Sassoli un post su twitter: ""Stamani il telefonino mi sorprende. Lo apro e mi propone questa foto dell'estate scorsa a Foiano della Chiana. L'intellige ...che insieme a Paolo Mieli e altri giornalisti intervisteranno Enrico Letta e Antonio Tajani protagonisti della partita della rielezione di Mattarella al Quirinale, e Sabino Cassese, fake candidato.