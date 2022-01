Quirinale | Letta | ' ho perso la voce | non ho dormito una settimana'

(Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen (Adnkronos) - "Holadopo unain cui non hola notte. E' stata una esperienza di resistenza fisica". Lo ha detto Enricoa Mezz'ora in più a proposito delle elezioni per il

Advertising

lorepregliasco : Nella evidente sconfitta di tutto il sistema politico, un epilogo positivo per Letta, con luci e ombre per Meloni,… - ilriformista : Anche i Dem erano d'accordo (di @aldotorchiaro) #Belloni #Salvini #Conte #Letta #Quirinale #Mattarella - NicolaPorro : ?? Letta 'finto morto', Salvini 'pugile suonato', Renzi 'terrorizzato'... Il pagellone del Quirinale di… - baiasilente : RT @CinziaEmanuelli: Da leggere: la ricostruzione di Francesco Verderami sul Corriere. #Letta era d’accordo sulla #Belloni, anzi era nella… - i8img : RT @NicolaPorro: ?? Letta 'finto morto', Salvini 'pugile suonato', Renzi 'terrorizzato'... Il pagellone del Quirinale di @GiusDeLorenzo: imp… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Letta

'Con Enricoci siamo sentiti ancora stamattina, abbiamo vissuto dal di dentro la trattativa .. Conte ha anche affermato che erano 'a un passo' dall'eleggere una donna al. 'Posso dirlo?...... avanza Di Maio ma il Movimento è quello della sfilata delle auto blu per andare alche ... Ora si tratta di capire see i suoi avranno la forza di cambiare strada e di non mettere al ...Roma, 30 gen (Adnkronos) – “Venerdì pomeriggio si è cominciato a parlare dei nomi per capire se c’erano veti e controveti, per vedere se era possibile fare un passo in avanti. Ognuno doveva iniziare a ...Roma, 30 gen. "Il governo esce più forte, decisamente più forte. Se ci fosse stato un altro presidente, ci sarebbero stato dei primi mesi di rodaggio e il gover ...