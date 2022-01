Nadal-Medvedev oggi, Finale Australian Open 2022: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 30 gennaio 2022) oggi, a partire dalle 09.30 italiane, la Rod Laver Arena di Melbourne (Australia) sarà teatro della Finale del singolare maschile degli Australian Open 2022 tra Rafael Nadal e Daniil Medvedev. Lo spagnolo va a caccia del 21° Slam in carriera per entrare nella storia di questo sport, dopo aver battuto l’italiano Matteo Berrettini in semiFinale. Una prestazione altamente qualitativa per Rafa che nel corso di questo torneo ha sgomberato tutti i dubbi legati alla propria condizione fisica. Dall’altra parte della rete ci sarà il russo, che ha nel mirino il suo secondo Major. Medvedev si è imposto nel penultimo atto contro il greco Stefanos Tsitsipas. Un successo convincente del nativo di Mosca, costretto nei quarti di ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022), a partire dalle 09.30 italiane, la Rod Laver Arena di Melbourne (Australia) sarà teatro delladel singolare maschile deglitra Rafaele Daniil. Lo spagnolo va a caccia del 21° Slam in carriera per entrare nella storia di questo sport, dopo aver battuto l’italiano Matteo Berrettini in semi. Una prestazione altamente qualitativa per Rafa che nel corso di questo torneo ha sgomberato tutti i dubbi legati alla propria condizione fisica. Dall’altra parte della rete ci sarà il russo, che ha nel mirino il suo secondo Major.si è imposto nel penultimo atto contro il greco Stefanos Tsitsipas. Un successo convincente del nativo di Mosca, costretto nei quarti di ...

