Sanremo, i cantanti puntano sull'effetto follower: in testa Emma Marrone, Elisa e Gianni Morandi (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'anno scorso fece discutere il caso Ferragni/Fedez, quando la moglie del rapper, influencer da decine di milioni di follower invitò la sua community a votare per il marito nel televoto per Sanremo. Il pubblico dei social e quello di Rai1 non sempre coincidono e Fedez arrivò secondo. Ma in molti si scomodarono a discettare su quanto un Big possa essere influenzato dal suo seguito social o dall'endorsement di qualcuno che ha un seguito sconfinato. Da un'analisi del fenomeno si scopre che Gianni Morandi domina la classifica dei Big in gara a Sanremo meglio posizionati sui social. Nonostante abbia esordito 60 anni fa nel mondo discografico (nel 1962 cantando "Andavo a cento all'ora") e la sua prima partecipazione a Sanremo risalga a 50 anni fa, Morandi a 77 anni è ...

