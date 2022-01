Eric Zemmour, un “monomaniaque” à “l’intelligence supérieure” : l’étonnant portrait du candidat par Isabelle Balkany (Di venerdì 28 gennaio 2022) C’était il y a près de quarante ans ! En 1986, c’est dans les couloirs de la rédaction du Quotidien de Paris qu’Isabelle Balkany croisait Eric Zemmour pour la première fois. Évoquant leur rencontre, c’est dans les colonnes de Gala que la femme de l’ancien maire de Levallois-Perret a assuré : “On a tout de suite eu un coup de foudre intellectuel.” Faisant la liste des choses qu’elle aimait chez le candidat à l’élection présidentielle, cette dernière a expliqué : “J’aime l’homme et je l’aimerai toujours parce qu’il est complexe. Je ne vais pas tomber dans les choses bateaux, mais il est d’une intelligence supérieure et d’une culture générale hallucinatoire. Un fou d’histoire, même s’il est un peu monomaniaque. Si vous voulez savoir à quelle heure Napoléon a fait pipi à ... Leggi su cityroma (Di venerdì 28 gennaio 2022) C’était il y a près de quarante ans ! En 1986, c’est dans les couloirs de la rédaction du Quotidien de Paris qu’croisaitpour la première fois. Évoquant leur rencontre, c’est dans les colonnes de Gala que la femme de l’ancien maire de Levallois-Perret a assuré : “On a tout de suite eu un coup de foudre intellectuel.” Faisant la liste des choses qu’elle aimait chez leà l’élection présidentielle, cette dernière a expliqué : “J’aime l’homme et je l’aimerai toujours parce qu’il est complexe. Je ne vais pas tomber dans les choses bateaux, mais il est d’une intelligenceet d’une culture générale hallucinatoire. Un fou d’histoire, même s’il est un peu. Si vous voulez savoir à quelle heure Napoléon a fait pipi à ...

