Diletta Leotta conduce da casa in pigiama ma bussano alla porta e deve alzarsi (Di venerdì 28 gennaio 2022) In questo periodo capita a molti di lavorare in smart working e anche Diletta Leotta ha condotto da casa R105, però sotto aveva il pigiama. Nessuno si sarebbe accorto che la Leotta era vestita a metà se qualcuno non avesse bussato alla porta. Il rumore del campanello ha gelato la conduttrice mentre era collegata con Daniele Battaglia. Lui in studio, lei a casa e ovviamente R105 ha non solo mostrato la gag ma ha anche pubblicato tutto sui social a beneficio di chi l’avesse persa. Qualcosa non è andata per il verso giusto, il programma che Daniele Battaglia e Diletta Leotta conducono dalle 12 alle 13 ha fatto il pieno di risate. Suonano al campanello, la conduttrice si gira verso la porta e chiede “Chi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 28 gennaio 2022) In questo periodo capita a molti di lavorare in smart working e ancheha condotto daR105, però sotto aveva il. Nessuno si sarebbe accorto che laera vestita a metà se qualcuno non avesse bussato. Il rumore del campanello ha gelato la conduttrice mentre era collegata con Daniele Battaglia. Lui in studio, lei ae ovviamente R105 ha non solo mostrato la gag ma ha anche pubblicato tutto sui social a beneficio di chi l’avesse persa. Qualcosa non è andata per il verso giusto, il programma che Daniele Battaglia econducono dalle 12 alle 13 ha fatto il pieno di risate. Suonano al campanello, la conduttrice si gira verso lae chiede “Chi ...

