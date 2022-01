Di chi fidarsi quando si parla di virus e vaccini (Di venerdì 28 gennaio 2022) Pochi hanno accesso alle capacità, ai dati e agli strumenti che servono a verificare le affermazioni fatte dai ricercatori. Dunque perché dovremmo riporvi fiducia? E, volendo fidarsi, a chi credere, quando le affermazioni fatte sono discordanti? Cominciamo dalla prima domanda. Innanzitutto, chiariamo bene un punto: la nostra intera vita quotidiana, tutti i giorni, dipende da innumerevoli atti di fiducia, più o meno consapevole, che investiamo negli altri. quando compriamo delle uova, non ci preoccupiamo di verificare in prima persona che non siano infette da salmonella. Ci fidiamo di una filiera controllata, di autorità e, in ultima analisi, che esistano persone che effettuano verifiche tecniche a nostra garanzia, anche e nemmeno sappiamo quali. Se beviamo un bicchiere d’acqua, ci fidiamo del fatto che la carica microbiologica che ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Pochi hanno accesso alle capacità, ai dati e agli strumenti che servono a verificare le affermazioni fatte dai ricercatori. Dunque perché dovremmo riporvi fiducia? E, volendo, a chi credere,le affermazioni fatte sono discordanti? Cominciamo dalla prima domanda. Innanzitutto, chiariamo bene un punto: la nostra intera vita quotidiana, tutti i giorni, dipende da innumerevoli atti di fiducia, più o meno consapevole, che investiamo negli altri.compriamo delle uova, non ci preoccupiamo di verificare in prima persona che non siano infette da salmonella. Ci fidiamo di una filiera controllata, di autorità e, in ultima analisi, che esistano persone che effettuano verifiche tecniche a nostra garanzia, anche e nemmeno sappiamo quali. Se beviamo un bicchiere d’acqua, ci fidiamo del fatto che la carica microbiologica che ...

