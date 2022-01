Covid: calano i ricoveri in Lombardia, 100 in meno nei reparti dedicati (Di venerdì 28 gennaio 2022) Continua a calare il numero dei ricoverati per Covid in Lombardia, ma i morti nelle ultime 24 ore sono 77. A fronte dei 175.870 tamponi effettuati, sono 21.329 i nuovi positivi in regione. A Bergamo se ne contano 1.950. In terapia intensiva ci sono 2 ricoverati in meno (252), cento in meno nei reparti dedicati (3.164). I dati di oggi – i tamponi effettuati: 175.870, totale complessivo: 30.114.930 – i nuovi casi positivi: 21.329 – in terapia intensiva: 252 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.164 (-100) – i decessi, totale complessivo: 36.958 (+77) I nuovi casi per provincia Milano: 6.522 di cui 2.371 a Milano città; Bergamo: 1.950; Brescia: 2.940; Como: 1.277; Cremona: 865; Lecco: 509; Lodi: 408; Mantova: 1.072; Monza e Brianza: 1.849; Pavia: 1.152; Sondrio: 295; Varese: ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Continua a calare il numero dei ricoverati perin, ma i morti nelle ultime 24 ore sono 77. A fronte dei 175.870 tamponi effettuati, sono 21.329 i nuovi positivi in regione. A Bergamo se ne contano 1.950. In terapia intensiva ci sono 2 ricoverati in(252), cento innei(3.164). I dati di oggi – i tamponi effettuati: 175.870, totale complessivo: 30.114.930 – i nuovi casi positivi: 21.329 – in terapia intensiva: 252 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.164 (-100) – i decessi, totale complessivo: 36.958 (+77) I nuovi casi per provincia Milano: 6.522 di cui 2.371 a Milano città; Bergamo: 1.950; Brescia: 2.940; Como: 1.277; Cremona: 865; Lecco: 509; Lodi: 408; Mantova: 1.072; Monza e Brianza: 1.849; Pavia: 1.152; Sondrio: 295; Varese: ...

