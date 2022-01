Carnevali | “Casellati è l’agnello sacrificale di Salvini”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Quinta votazione. Cappotti, sciarpe al collo per i maschietti e scialli sulle spalle delle donne per coprirsi dal gelo in Transatlantico e l’incrocio degli sguardi tra colleghi. La prima vera giornata in cui all’emozione si è sostituita la tensione, il nervosismo, la perplessità e l’incognita. Siamo arrivati a nove nomi di candidati che il centro destra ha sfornato, ritirato per i fatti suoi, tra terne, candidati “laterali”, istituzionali. Il centrodestra non ha i numeri sulla carta (450 circa su 1009), non li ha alla prova dell’urna (382 con circa 70 franchi tiratori e accuse reciproche), cosa deve succedere ancora perchécapisca che serve un candidato condiviso, autorevole, non di parte e non imposto? Ha provato la spallata e convocato contemporaneamente una conferenza stampa in solitario (senza Meloni e Tajani) dicendo tutto e il contrario di tutto. Sapeva di ...