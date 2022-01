Calemme | “Fabian | un dramma perderlo a zero Rodrygo e Isco per il dopo Insigne…”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Mirko, corrispondente di As parla del rinnovo diRuiz con il Napoli, il giocatore piace anche al Newcastle: “Sappiamo che il Napoli vuole tagliare gli ingaggi, lui con l’età che ha, il rendimento e le squadre che lo seguono mi sembra difficile farlo rinnovare. Anche il Newcastle gli offre un bel po’ di soldi maRuiz l’ha declinata perché vuole concludere la stagione a Napoli e perché sa che tanti top club lo seguono e che a giugno dovrà solo scegliere. PerdereRuiz asarebbetico. Il Newcastle si è interessato anche a Osimhen ma il Napoli ha sparato altissimo“. Consi parla anche del possibile sostituto di Lorenzo Insigne, che a fine stagione va al Toronto in MLS. “erede di Insigne? Costa tanto. ...

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Mirco, giornalista di AS, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli.