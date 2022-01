(Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - "Quando le truppe russe entrarono nel campo di Auschwitz - la più imponente edimai costruita nelladell'umanità - si spalancarono di fronte ai loro occhi le porte dell'Inferno". Lo ha scritto il presidenteRepubblica Sergioin un messaggio letto alle celebrazioni in occasione del Giornomemoria. "Nel cuore dell'Europa si era aperta una voragine che aveva inghiottito secoli di civiltà, di diritti, di conquiste, di cultura. Una delirante ideologia basata su grottesche teorie di superiorità razziale aveva cancellato, in poco tempo, i valori antichi di solidarietà, convivenza, tolleranza e perfino i più basilari sentimenti umani: quellipietà ecompassione". Per ...

Advertising

fisco24_info : Il ricordo di Mattarella, 'La Shoah è stata la più sciagurata macchina di morte della storia': AGI - 'Quando le tru… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Il ricordo di Mattarella, 'La #Shoah è stata la più sciagurata macchina di morte della storia' - _D_a_s__ : RT @Agenzia_Italia: Il ricordo di Mattarella, 'La #Shoah è stata la più sciagurata macchina di morte della storia' - steo_fina : RT @Agenzia_Italia: Il ricordo di Mattarella, 'La #Shoah è stata la più sciagurata macchina di morte della storia' - Agenzia_Italia : Il ricordo di Mattarella, 'La #Shoah è stata la più sciagurata macchina di morte della storia' -

Ultime Notizie dalla rete : ricordo Mattarella

... l'antisemitismo diventa complottismo in tempo di pandemia: "Ilunico vaccino" Le ...00 le celebrazioni ufficiali al Palazzo del Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio, ......Memoria che si celebra oggi in tutto il mondo il Presidente della Repubblica Sergioha ... Solo attraverso ildelle atrocità subite da milioni di ebrei, di bambini, donne e uomini ...Liliana Segre: per uno che ha passato quello che ho passato io non c'è un 27 gennaio, sono tutti i giorni Giornata della memoria ...Roma, 27 gen. (LaPresse) – “La giornata della Memoria, che si celebra oggi in tutto il mondo, non ci impone solamente di ricordare i milioni di morti, i lutti e le sofferenze di tante vittime ...