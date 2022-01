Gregoire M’Bida …

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 27 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Due giorni fa Michelangelo Deodato ha raccontato un episodio relativo al Mundial ’82. Il primo del Camerun, uscito solo per differenza reti. Il gol degli africani a Dino Zoff lo realizzò Grégoire, venuto al mondo il 27 gennaio 1952: una domenica, quella dell’ultima giornata d’andata della Serie A. Ma quel dì non tutte le partite vennero disputate per impraticabilità dei campi. Esattamente dieci anni dopo nascerà il brasiliano Paulo Roberto, che con il Gremio vincerà anche un campionato nazionale, una Libertadores e una Coppa Intercontinentale. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.