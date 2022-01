Gosens re dei terzini goleador del 2021. E non è l'unico interista in top 10

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il nuovo esterno dell'Inter Robinè stata l'arma offensiva in più dell'Atalanta di Gasperini, specie nel, anno che ha chiuso al primo posto per gol segnati tra i pari ruolo nei cinque ...

Advertising

FBiasin : L’#Inter ha il “sì” totale di #Gosens e presto presenterà la sua offerta all’#Atalanta. Il solo fatto che uno dei… - MarcoBarzaghi : Agente di #Gosens all'uscita da sede Inter 'mancano ancora dei dettagli' - BullaInterista : RT @Nerazzurriamo11: E se vi dicessi che #gosens è abile e arruolabile è pronto a giocare con l'Inter già dal rientro dei nazionali? - Antolinterista : RT @Nerazzurriamo11: E se vi dicessi che #gosens è abile e arruolabile è pronto a giocare con l'Inter già dal rientro dei nazionali? - Damiano__89 : RT @Nerazzurriamo11: E se vi dicessi che #gosens è abile e arruolabile è pronto a giocare con l'Inter già dal rientro dei nazionali? -

Ultime Notizie dalla rete : Gosens dei

Il nuovo esterno dell'Inter Robinè stata l'arma offensiva in più dell'Atalanta di Gasperini, specie nel 2021, anno che ha chiuso al primo posto per gol segnati tra i pari ruolo nei cinque principali campionati europei. Ecco il ...... primo passo per arrivare poi alla definizione formale del passaggio diall'Inter , unocolpi di spicco del calciomercato di gennaio. Vlahovic alla Juventus/ Calciomercato: attesa fumata ...Mercato Inter Gosens- Gli affari importanti di mercato si vengono a sapere quando sono chiusi (o quasi), se c’è qualcosa di molto juventino che Beppe Marotta ha portato all’Inter ...Gosens all'Inter è un affare che si è concretizzato nel giro di pochi giorni: il tedesco ha rifiutato la proposta allettante del Newcastle ...