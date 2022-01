Milan in apprensione | è successo in Coppa d’Africa!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) È durata appena 30 minuti la partita di Franck Kessiè contro l’Egitto. Durante il match valido per gli ottavi di finale diD’Africa il giocatore ivoriano è stato costretto a lasciare il campo per un problema alla parte sinistra del costato. Non ci sono stati contatti sospetti e l’ex Atalanta è apparso molto dolorante quando si è accasciato al suolo. Maggiori dettagli verranno forniti nelle prossime ore, con la speranza die Costa d’Avorio che non si tratti di nulla di grave e che il centrocampista possa quindi essere a disposizione in poco tempo. La preoccupazione però è tanta per Pioli, già alle prese con diversi infortuni nella rosa e con il derby alle porte. Thomas Cambiaso