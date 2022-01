Mario Giordano a Fuori dal coro | l’annuncio choc in diretta Tv | quello che viene a galla è disumano

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il video a fine articolo. Pregliasco, professore associato di Igiene Generale e Applicata presso l’Università degli Studi di Milano, nel caos. Dopo l’inchiesta didalsulle cure negate ai non vaccinati presso l’ospedale Galeazzi, il direttore sanitario Pregliasco aveva dichiarato: “Abbiamo considerato nella categoria dei fragili persone con problematiche cliniche personali o rischio infettivo e anche l’aspetto del non essere vaccinato visto che è un elemento che espone a un rischio infettivo che non possiamo escludere”., nella nuova puntata didal, smentisce le parole del medico e dice la sua sull’inchiesta e sul comportamento di Pregliasco stesso: “Ho la pietra tombale sulle bugie di Pregliasco. Dove sei, Pregliasco??? Questa è la ...

Keanu_Kian : RT @todorov_denis: Un grande Mario Giordano di nuovo sbugiarda il ciarlatano, mentitore seriale e disturbato mentale Pregliasco. GODO. #f… - FcaPitti : RT @piersar62: MARIO GIORDANO SBUGIARDA PREGLIASCO E MOSTRA LA CIRCOLARE DEL GALEAZZI Lo scandalo si allarga anche ad altri ospedali, tra… - Lele7855981006 : RT @maurorizzi_mr: Leggo che Mario Giordano ha mostrato in trasmissione la famosa circolare interna firmata da #Pregliasco, questa. Visto… - barbaralai84 : RT @ItalicaTestudo: Ora #Pregliasco ha due possibilità: denunciare Mario #Giordano e #Fuoridalcoro (se ritiene di poter smentire i gravi fa… - iside50 : RT @andiamoviaora: Pazzesco! MARIO GIORDANO SBUGIARDA PREGLIASCO E MOSTRA LA CIRCOLARE DEL GALEAZZI?? Lo scandalo si allarga anche ad altri… -

Su Rete4 Fuori dal Coro con1.039.000 (6,1%). Su Rai3 Cartabianca con Bianca Berlinguer 1.099.000 (5,5%). Su Tv8 l'esordio della settima stagione in prima tv free di Italia's Got ...Ieri il direttore, su Rete 4 durante la trasmissione "Fuori dal Coro", è tornato a parlare delle mancate cure per le persone che non hanno ricevuto il vaccino anti - Covid nell'...Ancora disinformazione a Fuori dal Coro, con il conduttore che legge solo parte del documento sulle "cure vietate ai non vaccinati" ...Fuori dal Coro mostra la circolare firmata da Pregliasco sui rinvii degli interventi ad alcuni pazienti sprovvisti di super green pass ...